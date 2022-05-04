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Бывшему помощнику Андрея Шевченко жаль российских спортсменов

Андрей Трофимов
4 мая, 08:49
Рауль Рианчо считает, что УЕФА несправедливо ввел санкции против российских команд и это нанесет огромный удар по футболу РФ

Шевченко и Рианчо работали в сборной Украины

Испанский специалист Рауль Рианчо высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

"Я считаю, что после подобного заявления УЕФА у легионеров пропадет желание играть в чемпионате России.

Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты", – цитируют Рианчо российские СМИ.

В 2014 году Рауль Рианчо стал ассистентом нового главного тренера киевского Динамо Сергея Реброва. Команда в этот период дважды подряд становилась чемпионом Украины, один раз завоевала Кубок и Суперкубок страны, вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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После ухода из Динамо Рианчо два года работал ассистентом Андрея Шевченко в национальной сборной Украины.