Колишня українка заступилася за Росію і хоче переграти чвертьфінал Олімпіади

Наталія Гончарова, яка у 2010 році змінила громадянство, відреагувала на ситуацію з допінгом у бразильської волейболістки Тандари Алвес Кайшети в Токіо

Збірна ОКР програла Бразилії в 1/4 фіналу Олімпіади / Фото: Reuters

Після перемоги жіночої збірної Бразилії над ОКР з рахунком 3:1 у 1/4 фіналу волейбольного турніру, стало відомо, що діагональна нападниця бразильянок Тандара Алвес Кайшета здала позитивний допінг-тест. І в Росії все настійніше натякають, на перегравання матчу.

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Пробу взяли ще 7 липня, але тільки зараз з'явився її результат. У поєдинку з росіянками Кайшета набрала 6 очок. І хоч джерело ТАСС повідомляє, що перегляду результату не буде – "підставою міг стати допінг тільки декількох бразільянок", в РФ скандал набирає обертів.

Бразилійка Тандара Алвес Кайшета / Фото: Getty Images

Серед найбільш обурених вихованка української школи волейболу Наталія Гончарова, яка в 2010 році змінила громадянство. І на Олімпіаді-2020 виступала за Росію.

"Мають бути чіткі, зрозумілі правила щодо оголошення про допінгові порушення. Якщо цю пробу брали 7 липня, то чому тільки зараз оголосили її результат і не усували гравця раніше, до Олімпіади? Виходить, що вона зіграла шість матчів на Олімпіаді, маючи позитивну допінг-пробу в липні... А так ми готові вилетіти назад і з задоволенням переграти наш чвертьфінал з Бразилією", – цитує Гончарову Р-Спорт

Поточне покарання бразильської збірної обмежиться тим, що погоріла на допінгу волейболістка не зможе зіграти в матчах, що залишилися на олімпійському турнірі. Кайшета вже залишила Токіо.

Перший фіналіст жіночого волейбольного турніру Ігор-2020 вже визначився. Їм стала збірна США, яка обіграла Сербію 3:0. У другому півфіналі Бразилія 6 серпня зустрічається з Південною Кореєю.



Всі фото – Reuters