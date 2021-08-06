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Допінг у збірній Бразилії, яка хлопнула Росію на Олімпіаді: чи переглянуть результат

Олег Люлька Олег Люлька
6 серпня, 09:10
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Новий допінг-скандал на Іграх у Токіо – попалася волейболістка Алвес Кайшета зі збірної Бразилії. Але Росії, яка програла південноамериканкам, це нічого не дасть
Бразилійка Тандара Алвес Кайшета
Бразилійка Тандара Алвес Кайшета / Фото: Getty Images

Як стало відомо після перемоги жіночої збірної Бразилії над ОКР з рахунком 3:1 в 1/4 фіналу волейбольного турніру, діагональна нападниця бразилійок Тандара Алвес Кайшета здала позитивної допінг-тест.

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Пробу взяли ще 7 липня, у неї на батьківщині, і тільки зараз з'явився її результат.

У поєдинку з росіянками Кайшета набрала 6 очок.

Однак через допінг у бразилійки перегляду результату чвертьфінального поєдинку на користь ОКР не буде.

"Результат не переглянуть, оскільки підставою для перегляду результату в ігрових видах спорту є позитивний допінг-тест у кількох членів команди", – повідомляє ТАСС

Поточне покарання бразильської збірної обмежиться тим, що піймана на допінгу волейболістка не зможе зіграти в матчах олімпійського турніру, що залишилися. Кайшета вже покинула Токіо.

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Відзначимо, що перший фіналіст жіночого волейбольного турніру Ігор-2020 вже визначився. Ним стала збірна США, яка обіграла Сербію 3:0. У другому півфіналі Бразилія 6 серпня зустрічається з Південною Кореєю.

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24
16
74
2
flag США СШАUS
30
35
27
92
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
15
47
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
20
43
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
21
59
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
18
52
7
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9
10
16
35
8
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