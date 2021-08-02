Розбили обличчя і вибили зуби в матчі проти Росії: важкий день туркені в Токіо

Волейболістка збірної Туреччини Чансу Озбай сильно постраждала в поєдинку групового раунду на Олімпійських іграх-2020 в Японії

Чансу Озбай розплатилася кров'ю і зубами за перемогу / Фото: Reuters

У матчі зі збірною з РФ Озбай зіткнулася з гравцем своєї команди у п'ятому сеті заключного матчу групи B. Раніше заборонена "Катюша" звучала на Олімпіаді під час волейболу.

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Одночасно дві турецькі спортсменки намагалися зберегти м'яч у вирішальному сеті сутички з росіянками і дуже боляче зіткнулися головами. Озбай втратила кілька зубів, лікарі надали їй допомогу прямо на майданчику. Після цього волейболістку замінили.

Але жертва туркені була не марною. Зустріч групи B завершилася поразкою росіянок з рахунком 2:3 (25:21, 23:25 23:25 25:15, 10:15).

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Збірна Туреччини набрала дев'ять очок і випередила Росію на одну позицію, зайнявши третє місце в групі B. У плей-офф вони зустрінуться зі збірною Бразилії або з командою Сербії.

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