Колишня команда Абрамовича розбила "склярів" та пробилася у фінал Кубка Англії

Челсі став другим фіналістом Кубка Англії / Фото: Reuters

У неділю 17 квітня визначився другий фіналіст Кубка Англії. На легендарному стадіоні "Уемблі" зійшлися дві лондонські команди – титулований Челсі та середняк Прем'єр-ліги Крістал Пелас.

"Аристократи" зараз переживають не найкращі часи, але завдання на сезон у них ніхто не знімав.

Реклама

Перший тайм пройшов без загострень. "Стеклярі" грамотно оборонялися, а футболісти Челсі не могли підібрати ключі до їхніх воріт.

Перелом стався у другому таймі. На 65-й хвилині Кай Гаверц віддав м'яч на Рубена Лофтус-Чіка, який за допомогою рикошету відкрив рахунок у матчі.

Реклама

Подвоїв перевагу "аристократів" Мейсон Маунт. Хавбек замкнув простріл Тімо Вернера та зняв усі питання про другого фіналіста.

Реклама

Кубок Англії

1/2 фіналу, 17 квітня

Челсі – Кристал Пелас – 2:0

Голи: Лофтус-Чік, 65, Маунт, 76.

Челсі: Менді, Рюдігер, Алонсо, Крістенсен (Тіагу Сілва, 82), Джеймс, Аспілікета, Жоржіньо (Канте, 78), Ковачич (Лофтус-Чік, 26), Маунт (Зієш, 78), Хаверц (Лукаку, 77), Вернер

Кристал Пелас: Батленд, Уорд, Мітчелл, Геї, Куяте (Мілівійович, 85), Андерсен, Езе, Шлупп (Бентеке, 73), Макартур (Олісі, 72), Заа, Матета (Айю, 55).

Нагадаємо, вчора команда Зінченка вилетіла з престижного турніру через свого горе-воротаря, і пропустила у фінал Ліверпуль.

Фінальний поєдинок Кубка Англії відбудеться 14 травня і в ньому зустрінуться Ліверпуль та Челсі.