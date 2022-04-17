Бывшая команда Абрамовича разбила "стекольщиков" и пробилась в финал Кубка Англии

Челси стал вторым финалистом Кубка Англии / Фото: Reuters

В воскресенье, 17 апреля, определился второй финалист Кубка Англии. На легендарном стадионе "Уэмбли" сошлись две лондонские команды – титулованный Челси и середняк Премьер-лиги Кристал Пэлас.

"Аристократы" сейчас переживают не лучшие времена, но задачи на сезон у них никто не снимал.

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Первый тайм прошел без обострений. "Стекольщики" грамотно оборонялись, а футболисты Челси не могли подобрать ключи к их воротам.

Перелом произошел во втором тайме. На 65-й минуте Кай Гаверц отдал мяч на Рубена Лофтус-Чика, который с помощью рикошета открыл счет в матче.

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Удвоил перевес "аристократов" Мейсон Маунт. Хавбек замкнул прострел Тимо Вернера и снял все вопросы о втором финалисте.

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Кубок Англии

1/2 финала, 17 апреля

Челси – Кристал Пэлас – 2:0

Голы: Лофтус-Чик, 65, Маунт, 76.

Челси: Менди, Рюдигер, Алонсо, Кристенсен (Тиагу Силва, 82), Джеймс, Аспиликуэта, Жоржиньо (Канте, 78), Ковачич (Лофтус-Чик, 26), Маунт (Зиеш, 78), Хаверц (Лукаку, 77), Вернер

Кристал Пэлас: Батленд, Уорд, Митчелл, Гэи, Куяте (Миливоевич, 85), Андерсен, Эзе, Шлупп (Бентеке, 73), Макартур (Олисе, 72), Заа, Матета (Айю, 55).

Напомним, вчера команда Зинченко вылетела из престижного турнира из-за своего горе-вратаря, и пропустила в финал Ливерпуль.

Финальный поединок Кубка Англии состоится 14 мая и в нем встретятся Ливерпуль и Челси.