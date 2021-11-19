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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
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Був роман із футболісткою ПСЖ: дружина Абідаля подасть на розлучення

Павло Василенко
19 листопада, 20:05
Шлюб Еріка та Хайєт Абідалей тріщить після скандалу за участю гравця жіночої команди ПСЖ

Хамрауї та подружжя Абідаль / Фото: Marca

Дружина легенди Барселони дізналася про зраду зіркового чоловіка з хавбеком ПСЖ Хейрою Хамрауї, повідомляє Marca.

Адвокат Ніколас Селлупіка повідомив, що Абідаль зізнався своїй дружині в невірності з футболісткою Кейрою Амрауї.

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Нагадаємо, що ввечері 4 листопада Амрауї у компанії Діалло та інших гравців паризького клубу поверталася додому. До машини підбігли двоє невідомих у масках, відчинили двері і витягли Амрауї надвір і побили.

Пізніше стало відомо, що дружина Абідаля могла помститися футболістці ПСЖ за зв'язок із Еріком. За чутками, у Абідаля та Хамрауї міг бути роман у період, коли Ерік працював спортивним директором Барселони, а Хейра грала за каталонський клуб.

Розслідування встановило, що під час нападу на Хамрауї злочинці дорікали футболістці за те, що вона "спить з одруженими чоловіками".