Был роман с футболисткой ПСЖ: жена Абидаля подаст на развод

Хамрауи и супруги Абидаль / Фото: Marca

Жена легенды Барселоны узнала о похождениях звездного мужа с хавбеком ПСЖ Хейрой Хамрауи, сообщает Marca.

Адвокат Николас Селлупика сообщил, что Абидаль признался своей жене в неверности с футболисткой Кейрой Амрауи.

Реклама

Напомним, что вечером 4 ноября Амрауи в компании Диалло и других игроков парижского клуба возвращалась домой. К машине подбежали двое неизвестных в масках, открыли дверь и вытащили Амрауи на улицу и побили.

Позже стало известно, что жена Абидаля могла мстить футболистке ПСЖ за связь с Эриком. По слухам, у Абидаля и Хамрауи мог быть роман в период, когда Эрик работал спортивным директором Барселоны, а Хейра играла за каталонский клуб.

Расследование установило, что во время нападения на Хамрауи преступники упрекали футболистку в том, что она "спит с женатыми мужчинами".