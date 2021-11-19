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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Был роман с футболисткой ПСЖ: жена Абидаля подаст на развод

Павел Василенко
19 ноября, 20:05
Брак Эрика и Хайет Абидалей трещит после скандала с участием игрока женской команды ПСЖ

Хамрауи и супруги Абидаль / Фото: Marca

Жена легенды Барселоны узнала о похождениях звездного мужа с хавбеком ПСЖ Хейрой Хамрауи, сообщает Marca.

Адвокат Николас Селлупика сообщил, что Абидаль признался своей жене в неверности с футболисткой Кейрой Амрауи.

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Напомним, что вечером 4 ноября Амрауи в компании Диалло и других игроков парижского клуба возвращалась домой. К машине подбежали двое неизвестных в масках, открыли дверь и вытащили Амрауи на улицу и побили.

Позже стало известно, что жена Абидаля могла мстить футболистке ПСЖ за связь с Эриком. По слухам, у Абидаля и Хамрауи мог быть роман в период, когда Эрик работал спортивным директором Барселоны, а Хейра играла за каталонский клуб.

Расследование установило, что во время нападения на Хамрауи преступники упрекали футболистку в том, что она "спит с женатыми мужчинами".