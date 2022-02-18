19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Бутси на цвях. Селезньов зробив категоричну заяву

Сергій Шаховець
18 лютого, 23:22
Колишній форвард збірної України Євген Селезньов готовий закінчити ігрову кар'єру наприкінці сезону, але за однієї умови

Євген Селезньов готовий закінчити з футболом / Фото: Офіційний сайт ФК "Минай", Колаж: Сьогодні

Одіозний нападник Миная зробить цей рішучий крок лише у разі вильоту клубу з Прем'єр-ліги. Про це Євген заявив в інтерв'ю Youtube-каналу Миная.

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"Я пообіцяв – Минай залишиться.

Якщо Минай не залишиться, то я закінчую одразу кар'єру . Ми виліземо. Зараз м'яч не лізе у ворота, але колись він має полізти.

Хто возив Динамо у другому таймі, як ми? І Шахтар так не грав", – сказав Селезньов.

Селезньов знову не забив за Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Додамо, що окрім порятунку Миная від вильоту до Першої ліги, Євген має ще одну важливу місію – стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. Для цього 36-річному гравцю Миная потрібно відзначитися щонайменше вісім разів.

Бомбардир століття / Фото: Колаж: Сьогодні

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У нинішньому сезоні на рахунку 36-річного форварда один гол та один асист у 16 матчах УПЛ. Поповнити свій бомбардирський рахунок голами Селезньов зможе у найближчому матчі 19-го туру УПЛ, що відбудеться 25 лютого. Суперником закарпатської команди буде луганська Зоря.

Після осінньої частини чемпіонату Минай посідає передостаннє місце у турнірній таблиці.