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Бутсы на гвоздь. Селезнев сделал категорическое заявление

Сергей Шаховец
18 февраля, 23:22
Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев готов закончить игровую карьеру в конце сезона, но при одном условии

Евгений Селезнев готов закончить с футболом / Фото: Официальный сайт ФК "Минай", Коллаж: Сегодня

Одиозный нападающий Минаю сделает этот решительный шаг только в случае вылета клуба из Премьер-лиги. Об этом Евгений заявил в интервью Youtube-каналу Миная.

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"Я пообещал – Минай останется.

Если Минай не останется, то я заканчиваю сразу карьеру. Мы вылезем. Сейчас мяч не лезет в ворота, но когда-то он же должен полезть.

Кто возил Динамо во втором тайме, как мы? И Шахтер так не играл", – сказал Селезнев.

Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Добавим, что кроме спасения Миная от вылета в Первую лигу, у Евгения есть еще одна важная миссия – стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. Для этого 36-летнему игроку Миная нужно отличиться минимум восемь раз.

Бомбардир века / Фото: Коллаж: Сегодня

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В нынешнем сезоне на счету 36-летнего форварда 1 гол и 1 ассист в 16 матчах УПЛ. Пополнить свой бомбардирский счет голами Селезнев сможет в ближайшем матче 19-го тура УПЛ, который состоится 25 февраля. Соперником закарпатской команды будет луганская Заря.

После осенней части чемпионата Минай занимает предпоследнее место в турнирной таблице.