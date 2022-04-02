Бумеранг солідарності. Чемпіон світу з футболу торгує свою медаль для допомоги біженцям

Сікан торгує свою медаль, але може залишитися її володарем / Фото: Колаж: Сьогодні
Крім підтримки України на мітингах, Данило Сікан, як і безліч українських спортсменів, виставив на аукціон найціннішу свою нагороду, щоб зібратися кошти для допомоги українцям.
Солідарністю відзначився і нинішній клуб українського чемпіона світу (U-20). Ганза з німецького Ростока також бере участь у торгах, аби викупити найціннішу нагороду у кар'єрі молодого українського футболіста. Команда відкрила збір коштів серед уболівальників клубу, та вже накопичила понад 21 тисячу євро.
Якщо гроші клубу будуть найбільшими на торгах, то власником медалі стане Ганза, яка готова повернути нагороду Данилу Сікану або ж помістити її до свого клубного музею.
Кошти отримані з аукціону підуть на потреби українських біженців, які розташовалися в німецькому місті Росток.
Сікан перейшов до Ганзи у січні 2022 року на правах оренди з донецького Шахтаря.