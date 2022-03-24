Змагатимуться з російським кораблем! Плавців країни-агресора відсторонили від турнірів

FINA усунула російських спортсменів
Рашисти вже місяць продовжують військову агресію на території України. Через це російський спорт йде на дно і тягне за собою Білорусь.
Черговий удар нижче пояса завдала Міжнародна федерація плавання (FINA), яка офіційно усунула плавців із країни-агресора, а також з Білорусі, від усіх змагань під своєю егідою.
"FINA рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну і хоче підтвердити свою прихильність до підтримки Української федерації плавання, стрибків у воду та артистичного плавання під час підготовки до майбутніх змагань".
Виходячи з цього, спортсмени з відсторонених країн будуть змушені пропустити чемпіонат світу з водних видів спорту, який пройде в Будапешті з 18 червня по 3 липня.
Крім того, FINA позбавила російське місто Казань права проведення чемпіонату світу з плавання на короткій воді у грудні 2022 року. Нове місце змагань буде визначено пізніше.
Санкції проти спортсменів з Росії застосовують не тільки міжнародні організації. Спонсори також розривають контракти навіть із олімпійськими чемпіонами з країни орків.