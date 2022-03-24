Будут соревноваться с русским кораблем! Пловцов страны-агрессора отстранили от турниров

FINA отстранила российских спортсменов

Рашисты уже месяц продолжают военную агрессии на территории Украины. Из-за этого российский спорт идет ко дну и тянет за собой Беларусь.

Российских пловцов отстранили от соревнований

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Очередной удар ниже пояса нанесла Международная федерация плавания (FINA), которая официально отстранила пловцов из страны-агрессора, а также из Беларуси, от всех соревнований под своей эгидой.

"FINA решительно осуждает вторжение России в Украину и хочет подтвердить свою приверженность поддержке Украинской федерации плавания, прыжков в воду и артистического плавания во время подготовки к предстоящим соревнованиям".

Исходя из этого, спортсмены из отстраненных стран будут вынуждены пропустить чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

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Кроме того, FINA лишила российский город Казань права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде в декабре 2022 года. Новое место соревнований будет определено позже.

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Санкции против спортсменов из России применяют не только международные организации. Спонсоры также разрывают контракты даже с олимпийскими чемпионами из страны орков.