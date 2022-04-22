Житиму в Україні і помру тут! Білоруський тренер не хоче повертатися на батьківщину

Леонід Кучук: "Війна - це геноцид українського народу" / Фото: Рух Львів

Війна Росії проти України згуртувала цивілізований світ навколо нашої країни. При цьому допомагають ЗСУ та білоруси, чий самопроголошений президент підтримав фашистські дії Путіна.

Одним із них став наставник Руху Леонід Кучук, який продовжує залишатися у Львові. В інтерв'ю Футбол NEWS білоруський коуч заявив, що має намір і надалі жити в Україні та боротися за нашу країну.

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"Я вже давно ухвалив рішення, що житиму в Україні, що захищатиму її, що помру тут. Чого б мені це не коштувало... Як і всі українці, я ховаюся в підвалах, ходжу туди вночі. Я – білорус, але мене багато що пов'язує з Україною. У Львові похована моя рідна тітка, дядько та сестра. Моя дружина українка, а її батько – із Карлівки, яка під Полтавою. Зараз її дядько та двоюрідний брат воюють".

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Раніше Кучук назвав війну Росії проти України геноцидом. Фахівець очолює Рух з 2021 року, а раніше неодноразово працював в Україні, очолюючи київський Арсенал (2011-2012), кам'янську Сталь (2017) та той самий Рух (2019).