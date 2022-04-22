Буду жить в Украине и умру здесь! Белорусский тренер не хочет возвращаться на родину

Леонид Кучук: "Война - геноцид украинского народа" / Фото: Рух Львов

Война России против Украины сплотила цивилизованный мир вокруг нашей страны. При этом помогают ЗСУ и беларусы, чей самопровозглашенный президент поддержал фашистские действия Путина.

Одним из них стал наставник Руха Леонид Кучук, который продолжает оставаться во Львове. В интервью Футбол NEWS белорусский коуч заявил, что намерен и дальше жить в Украине и бороться за нашу страну.

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"Я уже давно принял решение, что буду жить в Украине, что буду защищать ее, что умру здесь. Чего бы мне это ни стоило... Как и все украинцы, я прячусь в подвалах, хожу туда ночью. Я – белорус, но меня многое связывает с Украиной. Во Львове похоронена моя родная тетя, дядя и сестра. Моя жена украинка, а ее отец – из Карловки, которая под Полтавой. Сейчас ее дядя и двоюродный брат воюют".

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Ранее Кучук назвал войну России против Украины геноцидом. Специалист возглавляет Рух с 2021 года, а ранее не раз работал в Украине, возглавляя киевский Арсенал (2011-2012), каменскую Сталь (2017) и все тот же Рух (2019).