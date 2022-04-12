Это не спецоперация, а геноцид украинского народа! Белорусский тренер обвиняет Россию

Наставник львовского Руха Леонид Кучук считает, что Россия ведет полномасштабное уничтожение украинцев

Леонид Кучук считает, что Россия уничтожает украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Белорусские тренеры Украинской премьер-лиги открыто выступает против военного вторжения России в Украину. После заявления тренера ФК Львов Олега Дулуба, своим мнением поделился еще один белорусский специалист другой львовской команды Леонид Кучук.

Леонид Кучук / Фото: Рух Львов

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Леонид Кучук: "Война – геноцид украинского народа" / Фото: Рух Львов

Главный тренер Руха уверен, что Россия ведет целенаправленную войну против украинского народа. По мнению Кучука, это настоящий геноцид:

24-е февраля все перевернуло: и голову, и мысли, и рассуждения, и саму жизнь. Нужно понимать, что это никакая не спецоперация. В Украине гибнут дети, женщины, старики. Очень много погибших. Равнодушно к этому никак нельзя относиться – это война. Это страшная жестокая война России против украинского народа. Я не могу подобрать слово, чтобы описать то, что сейчас происходит. Это не безобразие, это выше моего понимания. Когда прилетают ракеты в разные города – это настоящая война. Мы слышим постоянно воздушные тревоги. Это должны понимать россияне: у нас гибнут люди, гибнут дети. Происходит геноцид украинского народа.

Напомним, что чемпионат Украины из-за войны временно приостановлен, а матчи сборной перенесены на начало лета.

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В Европе продолжаются соревнования в Лиги чемпионов. Сегодня станут известны имена первых полуфиналистов. Среди претендентов и украинский голкипер Реала Андрей Лунин. Мадридцы сыграют против лондонского Челси.