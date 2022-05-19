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"Буду тиждень пити": скандальний Алієв має намір піти в запій

Анатолій Дерека
19 травня, 18:54
Екс-гравець Динамо зізнався, що планує добряче повеселитися в перший день після перемоги над Росією у війні

Олександр Алієв / Фото: Instagram

Росія веде повномасштабну війну проти України вже майже три місяці. Армія фашистів намагається завоювати наші території, обстрілює міста та вбиває мирних жителів, у тому числі дітей.

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Навколо допомоги країні згуртувалися багато спортсменів. Зокрема, до тероборони записався екс-гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв, який родом із Росії. В інтерв'ю Денисов TIME футболіст розповів, що планує робити після перемоги над окупантами.

"Найголовніше, щоб у нас не вмирав наш народ України, не гинули дітки та жінки. Насамперед я спокійно зітхну і буду тиждень пити, чесно кажу. А там нехай що хочуть, те й кажуть. Я радітиму від душі".

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Раніше Алієв говорив про готовність особисто вбити Путіна. На його думку, саме після смерті російського фюрера буде мир у всьому світі.