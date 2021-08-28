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Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
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Буду клоуном: новий головний тренер збірної Росії описав свої завдання в команді

Олександр Трикіша
28 серпня, 22:17
Новий головний тренер збірної Росії Валерій Карпін зробив незвичайну заяву. Коуч оголосив себе новим клоуном в команді

Валерий Карпін / Фото: Getty Images

Карпін так відреагував на відсутність в команді нападника Артема Дзюби. Форвард Зеніту вважався лідером команди, а ще любив мастурбувати на камеру.

Однак новий наставник не знайшов для нього місця в команді. Футболісти скаржаться, що тепер залишаться без заводили в роздягальні.

"Футболісти кажуть, що їм жартів Дзюби не вистачає? Тепер я буду жартувати. Буду клоуном я тепер", – сказав Карпін, якого цитує sportbox.

Карпін замінив Черчесова на посаді головного тренера збірної Росії після провального виступу на Євро-2020. Перед ним поставили завдання вивести Росію на чемпіонат світу в Катарі.

Раніше в РФ закликали "закрити футбол в Росії до біса!" Комік почудив після Євро, порівнявши збірну і мавпу. Російський гуморист Гарік Харламов після закінчення чемпіонату Європи-2020 пройшовся по збірній Росії і її провальному виступу на турнірі.

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