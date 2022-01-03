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Наче вазеліном намазали. Боксер ефектно відлетів за канати

Андрій Трофімов
3 січня, 22:08
Дебютанти професійного боксу влаштували видовищний поєдинок, який завершився вже у першому раунді

Брутальний нокаут у боксі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Танзанії пройшов вечір боксу, де зустрілися два боксери середньої ваги – Джума Міфаджіо та Ентоні Езекіль.

Поєдинок завершився вже у першому раунді. Езекіль влучив супернику в голову і той зробив крок назад, щоб спертися на канати. Проте прослизнув між ними, наче намазаний вазеліном. Міфаджіо ефектно вилетів за межі рингу.

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Рефері зупинив поєдинок та присудив перемогу Езекілю.

Нагадаємо, що грандіозним скандалом завершився бій Віктора Вихриста та Яго Кіладзе. Незгодний із достроковою зупинкою бою Кіладзе вдарив рефері у підборіддя.