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Будто вазелином намазали. Боксер эффектно улетел за канаты

Андрей Трофимов
3 января, 22:08
Дебютанты профессионального бокса устроили зрелищный поединок, который завершился уже в первом раунде

Брутальный нокаут в боксе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Танзании прошел вечер бокса, где встретились два боксера среднего веса – Джума Мифаджио и Энтони Эзекиль.

Поединок завершился уже в первом раунде. Эзекиль попал сопернику в голову и тот сделал шаг назад, чтобы опереться об канаты. Однако проскользнул между ними, словно намазанный вазелином. Мифаджио эффектно вылетел за пределы ринга.

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Рефери остановил поединок и присудил победу Эзекилю.

Напомним, что грандиозным скандалом завершился бой Виктора Выхриста и Яго Киладзе. Несогласный с досрочной остановкой боя Киладзе ударил рефери в подбородок.