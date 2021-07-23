Буде заруба! Україна потрапила на Росію в стрільбі з лука на Олімпіаді

Україна vs Росія. Стрільба з лука / Фото: Instagram
23 липня в Токіо відбулися попередні змагання у лучниць. Наша команда у складі Вероніки Марченко, Лідії Січенікової та Анастасії Павлової посіла 11-й рядок.
Отже, в 1/8 фіналу українські дівчата змагатимуться з командою Олімпійського комітету Росії, яка в кваліфікаційному раунді була шостою.
Медалі в цій дисципліні розіграють у неділю, 25 липня.
Відзначимо, що наші дівчата не дуже задоволені першими результатами.
Вероніка Марченко, яка виступила найкраще з українок і набрала суму 635 очок, заявила прес-службі НОК: "Сьогодні змогла реалізувати лише 50 відсотків своїх можливостей. Почала добре, навіть вдалося впоратися з вітром. Але потім хвилювання взяло гору. Але ми не опускаємо руки і налаштовуємося на виступ у команді".
Нагадаємо, що російська лучниця Світлана Гомбоєва під час кваліфікації знепритомніла від спеки в Токіо і була доставлена в лікарню. Втім, її вже виписали, і вона буде готуватися до протистояння з Україною в неділю.
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