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Буде конкурентом Зінченка? Ліверпуль має намір підписати зірку збірної України

Андрій Трофімов
12 червня, 18:22
Віктора Циганкова бачать як заміну Садіо Мане, який хоче перейти до Баварії

Віктор Циганков - лідер Динамо та збірної України / Фото: Getty Images

Нинішнього міжсезоння очікується чимало вихідних трансферів з УПЛ. Причина очевидна: не всі готові грати у країні, що воює, і шукають спокійніші для цього ліги. А якщо амбіції гравця вже давно орієнтовані на топліги, то й поготів.

Змінити прописку цього літа може, зокрема, вінгер Динамо та збірної України Віктор Циганков.

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Як повідомляє портал Liverpool.com, у послугах українця зацікавлений сам Ліверпуль У Циганкові мерсисайдці бачать заміну Садіо Мане, якого активно торгує Баварія.

Джерело стверджує, що Ліверпуль привернула універсальність футболіста, адже Віктор може зіграти як на лівому, так і на правому фланзі атаки. Клуб розраховує витратити на придбання вінгера близько 22 мільйонів фунтів.

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Циганков відкрив рахунок у матчі / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Додає інтересу і той факт, що недавно Циганков став клієнтом агента Пере Гвардіоли, брата наставника Ман Сіті. Подейкують, що головною метою Пере стане працевлаштування українця у топлігу.

Контракт Віктора з Динамо закінчується влітку наступного року. Минулого сезону вінгер відзначився 11 голами та трьома асистами у 25 матчах за киян. Також на його рахунку 42 матчі та сім голів за національну збірну України.