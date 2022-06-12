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Будет конкурентом Зинченко? Ливерпуль намерен подписать звезду сборной Украины

Андрей Трофимов
12 июня, 18:22
Виктора Цыганкова видят в качестве замены Садио Мане, который хочет перейти в Баварию

Виктор Цыганков - лидер Динамо и сборной Украины / Фото: Getty Images

В нынешнее межсезонье ожидается немало исходящих трансферов из УПЛ. Причина очевидная: не все готовы играть в воюющей стране и ищут более спокойные для этого лиги. Тем более если амбиции игрока уже давно ориентированы на топ-лиги.

Сменить прописку этим летом может и вингер Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков.

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Как сообщает портал Liverpool.com, в услугах украинца заинтересован сам Ливерпуль. В Цыганкове мерсисайдцы видят замену Садио Мане, которого активно торгует Бавария.

Источник утверждает, что Ливерпуль привлекла универсальность футболиста, ведь Виктор может сыграть как на левом, так и на правом фланге атаки. Клуб рассчитывает потратить на покупку вингера около 22 миллионов фунтов.

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Цыганков открыл счет в матче / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Добавляет интереса и тот факт, что недавно Цыганков стал клиентом агента Пере Гвардиолы, брата наставника Ман Сити. Поговаривают, что главной целью Пере станет трудоустройство украинца в топ-лигу.

Контракт Виктора с Динамо заканчивается летом следующего года. В прошлом сезоне вингер отметился 11 голами и тремя ассистами в 25 матчах за киевлян. Также на его счету 42 матча и семь голов за национальную сборную Украины.