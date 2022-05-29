Луческу смотрел финал Лиги чемпионов в компании легендарного бразильца (фото)

Наставник киевского Динамо Мирча Луческу не мог пропустить финал главного еврокубкового турнира

Мирча Луческу и бразилец Роналдо давние знакомые / Фото: Коллаж: Сегодня

Финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал будет вписан историю футбола. Несмотря на организационные неурядицы футболисты обеих команд продемонстрировали первоклассное зрелище.

Насладиться футболом высшего сорта пришло немало знаменитостей. Среди них был и главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу.

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За происходящим на поле румынский специалист наблюдал в компании знаменитого бразильского форварда Роналдо. Напомним, Зубастик играл под руководством Луческу в составе миланского Интера.

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Отметим, что киевское Динамо в прошедшей Лиге чемпионов сумело попасть в групповой турнир. Получив в соперники Барселону, Баварию и Бенфику, команда Луческу смогла завоевать одно очко и финищировала на последнем месте группы D.

Ранее мы сообщали, что Андрей Лунин посвятил победу в Лиге чемпионов Украине. Вратарь Реала вышел на церемонию празднования победы с украинским флагом.

Андрей Лунин сделал важный месседж всему миру / Фото: Коллаж: Сегодня