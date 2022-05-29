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Луческу дивився фінал Ліги чемпіонів у компанії легендарного бразильця (фото)

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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29 травня, 10:30
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Наставник київського Динамо Мірча Луческу не міг пропустити фінал головного єврокубкового турніру
Мірча Луческу та бразилець Роналдо давні знайомі
Мірча Луческу та бразилець Роналдо давні знайомі / Фото: Колаж: Сьогодні

Фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал буде вписано в історію футболу. Незважаючи на організаційні негаразди, футболісти обох команд продемонстрували першокласне видовище.

Насолодитися футболом вищого гатунку прийшло чимало знаменитостей. Серед них був головний тренер київського Динамо Мірча Луческу.

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За тим, що відбувається на полі, румунський фахівець спостерігав у компанії знаменитого бразильського форварда Роналдо. Нагадаємо, Зубастик грав під керівництвом Луческу у складі міланського Інтера.

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Зазначимо, що київське Динамо у минулій Лізі чемпіонів зуміло потрапити до групового турніру. Отримавши у суперники Барселону, Баварію та Бенфіку, команда Луческу змогла завоювати одне очко та фінішувала на останньому місці групи D.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Лунін присвятив перемогу у Лізі чемпіонів Україні. Воротар Реала вийшов на церемонію відзначення перемоги з українським прапором.

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