Бубка вклонився перед Абраменком: реакція голови НОК на срібло Олімпіади (відео)

Абраменко і Бубка / Фото: НОК Украины

Голова НОК Сергій Бубка зняв шапку та вклонився перед Абраменком. Сьогодні Олександр приніс Україні першу медаль на Олімпіаді-2022 у Пекіні, взявши срібло у фристайлі.

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Нагадаємо, фристайліст не лише врятував Олімпіаду в Пекіні для України, а й став унікальним для нашої країни спортсменом - єдиним українцем за часів незалежності, який здобув нагороди відразу на двох зимових Іграх.

Олександр Абраменко – срібний медаліст Олімпіади-2022 / Фото: Reuters

Раніше Абраменко виграв золото на Олімпіаді-2018 у Пхенчхані.

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Олександр Абраменко / Фото: Reuters

Нагадаємо, у суперфіналі в Пекіні Олександр та ще п'ять його конкурентів мали лише одну спробу, щоб показати максимальний результат. У Абраменка не вдався ідеальний стрибок, судді поставили оцінку 116.50. Але цього виявилося достатньо для завоювання срібної медалі – першої нагороди України на Олімпіаді, яка триватиме до 20 лютого.