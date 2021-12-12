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Брутальний нокдаун від українця і всі яскраві моменти бою: відеоогляд Ломаченко – Коммі

Сергій Шаховець
12 грудня, 10:57
Василь Ломаченко здобув переконливу перемогу над Річардом Коммі. До вашої уваги відеоогляд цього неймовірного поєдинку

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

У неділю вранці, 12 грудня, ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко переміг Річардом Коммі одноголосним рішенням суддів.

У сьомому раунді українець відправив суперника в нокдаун, але прийняв рішення не добивати Коммі і цим врятував йому життя.

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Ломаченко та Коммі провели на рингу усі 12 раундів. Українець здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів – 117:110, 119:108, 119:108.

Огляд найкращих моментів бою

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Переможець бою став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа. Нагадаємо, австралієць сенсаційно переміг Теофімо Лопеса і став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Ми вже повідомляли, як абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос привітав Ломаченка з перемогою та готовий до зустрічі з українцем у 2022 році.