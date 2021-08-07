Бразилія обіграла Іспанію в футбольному фіналі Олімпіади

У фінальному поєдинку Ігор-2020 у Токіо було дуже близько до серії пенальті, але бразильці здобули перемогу з рахунком 2:1, забивши вирішальний м'яч у додатковий час

Герой збірної Бразилії Малком / Фото: Reuters

Гол Малкома на 108-й хвилині приніс збірній Бразилії золото олімпійського футбольного турніру. Ще 12 хвилин – і була б серія пенальті, як у фіналі Євро-2020, але тут все-таки до 11-метрових справа не дійшла.

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Бразилія – Іспанія – 2:1

Голи: 1:0 – 45 Матеус Кунья, 1:1 – 61 Оярсабаль, 2:1 – 108 Малком

Бразилія: Сантос, Арана, Ніно, Дієго Карлос, Дані Алвес, Бруно Гімараес, Дуглас Луїс, Антоні (Габріел Меніно, 112), Матеус Кунья (Малком, 90), Рішарлісон (Пауліньо, 114), Клаудіньо (Рейньєр, 105)

Іспанія: Унаї Сімон, Пау Торрес, Ерік Гарсія, Гіль (Вальєхо, 90), Педрі, Меріно (Солер, 46), Оярсабаль (Рафа Мір, 104), Ольмо, Асенсіо (Гіль, 46), Субіменді (Монкайола, 112), Кукурелья (Міранда, 90)

Попередження: Арана (20), Ерік Гарсія (27), Рішарлісон (31), Матеус Кунья (65), Дуглас Луїс (89), Гіль (105)