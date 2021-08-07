Бразилия обыграла Испанию в футбольном финале Олимпиады

В финальном поединке Игр-2020 в Токио шло к серии пенальти, но бразильцы добыли победу со счетом 2:1, забив решающий мяч в дополнительное время

Герой сборной Бразилии Малком / Фото: Reuters

Гол Малкома на 108-й минуте принес сборной Бразилии золото олимпийского футбольного турнира. Еще 12 минут – и была бы серия пенальти, как в финале Евро-2020, но тут все-таки до 11-метровых дело не дошло.

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Бразилия – Испания – 2:1

Голы: 1:0 – 45 Матеус Кунья, 1:1 – 61 Ойарсабаль, 2:1 – 108 Малком

Бразилия: Сантос, Арана, Нино, Диего Карлос, Дани Алвес, Бруно Гимараэс, Дуглас Луис, Антони (Габриэл Менино, 112), Матеус Кунья (Малком, 90), Ришарлисон (Паулиньо, 114), Клаудиньо (Рейньер, 105)

Испания: Унаи Симон, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хиль (Вальехо, 90), Педри, Мерино (Солер, 46), Ойарсабаль (Рафа Мир, 104), Ольмо, Асенсио (Хиль, 46), Субименди (Монкайола, 112), Кукурелья (Миранда, 90)

Предупреждения: Арана (20), Эрик Гарсия (27), Ришарлисон (31), Матеус Кунья (65), Дуглас Луис (89), Хиль (105)