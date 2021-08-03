Браво, Алла! Сьому медаль Україні на Олімпіаді принесла борхіча одним забійним прийомом

Досвідчена українська борчиня Алла Черкасова виграла сутичку за бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 у чемпіонки ОІ-2016 японки Сара Досе

Алла Черкасова - призер Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Вчора в Токіо 32-річна Черкасова програла у півфіналі категорії до 68 кг чемпіонці світу у своїй вазі – американці Тамірі Менса-Сток. І була дуже засмучена. Але сьогодні українка зібралася на битву за "бронзу".

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І в сутичці за бронзову медаль Олімпіади чемпіонка світу та Європи зі Львова віддала всі сили, адже зізнавалася, що це її останні Ігри. Алла виграла достроково на туше, уклавши на лопатки олімпійську чемпіонку!

Алла Черкасова вийшла до півфіналу Токіо-2020 / Фото: Reuters

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Алла Черкасова на Олімпіаді в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, що в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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