Брати козацького роду! Відео голів матчу Шотландія – Україна

Збірна України перемагає у Глазго / Фото: Getty Images

Сьогодні збірна України провела свій перший матч під час повномасштабної війни проти Росії. Команда Олександра Петракова у напруженому матчі здолала збірну Шотландії та вийшла у фінал плей-офф.

З перших хвилин гра складалася за нашим сценарієм. Після кількох непоганих атак відкрити рахунок зумів Андрій Ярмоленко. Вінгер скористався чудовим закидом від Малиновського і перекинув воротаря суперника на 33 хвилині.

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Подвоїти перевагу у нашої команди вийшло одразу після перерви. На 49 хвилині Караваєв точно навісив на голову Яремчуку, якому ніхто не завадив точно замкнути подачу

Шотландія притиснула нашу команду ближче до кінцівки та вимучила один гол. Після невдалого виходу Бущана із воріт Макгрегор хльостко пробив у кут. Забарний не встиг винести. Це сталося на 80-й хвилині.

Час, що залишився, наш захист мужньо стримував опонента, а в компенсований час ще й провів контратаку. Зінченко вивів Довбика віч-на-віч і той спокійно розібрався з Крейгом Гордоном на 90+5 хвилині.

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Таким чином Україна виходить у фінал плей-офф відбору на ЧС-2022. Вирішальна битва за путівку на Мундіаль відбудеться 5 червня у Кардіффі. Суперник – збірна Уельсу.