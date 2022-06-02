1 июня 19:00
Польша 2
Уэльс 1
1 июня 21:45
Шотландия 1
Украина 3
1 июня 21:45
Италия 0
Аргентина 3
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Братья казацкого рода! Видео голов матча Шотландия – Украина

Анатолий Дерека
2 июня, 00:27
Подопечные Александра Петракова эффектно разобрались с шотландцами и теперь отправляются в Кардифф добывать путевку на ЧМ-2022

Сборная Украины побеждает в Глазго / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины провела свой первый матч за время полномасштабной войны против России. Команда Александра Петракова в напряженном матче одолела сборную Шотландии и вышла в финал плей-офф.

С первых минут игра складывалась по нашему сценарию. После нескольких неплохих атак открыть счет сумел Андрей Ярмоленко. Вингер воспользовался отменным забросом от Малиновского и перекинул вратаря соперника на 33 минуте.

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Удвоить преимущество у нашей команды вышло сразу после перерыва. На 49 минуте Караваев точно навесил на голову Яремчуку, которому никто не помешал точно замкнуть подачу.

Шотландия прижала нашу команду ближе к концовке и таки вымучила один гол. После неудачного выхода Бущана из ворот Макгрегор хлестко пробил в угол. Забарный не успел вынести. Это произошло на 80 минуте.

Оставшееся время наша защита мужественно сдерживала оппонента, а в компенсированное время еще и провела контратаку. Зинченко вывел Довбика один на один и тот спокойно разобрался с Крейгом Гордоном на 90+5 минуте.

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Таким образом, Украина выходит в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022. Решающая битва за путевку на Мундиаль состоится 5 июня в Кардиффе. Соперник – сборная Уэльса.