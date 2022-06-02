Братья казацкого рода! Видео голов матча Шотландия – Украина

Сборная Украины побеждает в Глазго / Фото: Getty Images

Сегодня сборная Украины провела свой первый матч за время полномасштабной войны против России. Команда Александра Петракова в напряженном матче одолела сборную Шотландии и вышла в финал плей-офф.

С первых минут игра складывалась по нашему сценарию. После нескольких неплохих атак открыть счет сумел Андрей Ярмоленко. Вингер воспользовался отменным забросом от Малиновского и перекинул вратаря соперника на 33 минуте.

Реклама

Удвоить преимущество у нашей команды вышло сразу после перерыва. На 49 минуте Караваев точно навесил на голову Яремчуку, которому никто не помешал точно замкнуть подачу.

Шотландия прижала нашу команду ближе к концовке и таки вымучила один гол. После неудачного выхода Бущана из ворот Макгрегор хлестко пробил в угол. Забарный не успел вынести. Это произошло на 80 минуте.

Оставшееся время наша защита мужественно сдерживала оппонента, а в компенсированное время еще и провела контратаку. Зинченко вывел Довбика один на один и тот спокойно разобрался с Крейгом Гордоном на 90+5 минуте.

Реклама

Таким образом, Украина выходит в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022. Решающая битва за путевку на Мундиаль состоится 5 июня в Кардиффе. Соперник – сборная Уэльса.