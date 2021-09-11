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Бойкот гравцями АПЛ матчів збірної Бразилії вдався. Хто у виграші?

Сергій Шаховець
11 вересня, 11:54
Недовго тривали санкції ФІФА на вісім бразильських футболістів за відмову їхати на матчі своєї збірної

Бразилець Фабіньо зможе допомогти Ліверпулю в матчі з Лідсом / Фото: Reuters

Гравці вже допущені до найближчих поєдинків у Прем'єр-лізі, повідомляє The Guardian.

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Клуби АПЛ отримали дозвіл грати зі своїми бразильцями в ці вихідні після того, як футбольна федерація Бразилії відмовилася від своїх претензій. Аналогічно вчинили і асоціації Чилі, Парагваю і Мексики.

Отже, Юрген Клопп зможе розраховувати на Роберто Фірміно, Алліссона і Фабіньо у недільному виїзному матчі Ліверпуля проти Лідса, а Рафінья зіграє за господарів.

/ Фото: Reuters

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Інші футболісти, яким загрожували санкції, це Едерсон і Габріел Жезус (обидва – Манчестер Сіті), Фред (Манчестер Юнайтед), Тьяго Сілва (Челсі).

Потрібно відзначити, що гравці збірної Бразилії з АПЛ, які взяли участь в матчах своєї збірної досі недоступні для своїх клубів. Футболісти в даний час тренуються в Хорватії під час 10-денного карантину, після якого вони повернуться до Англії. Так хто опинився у виграші?

Нагадаємо, що раніше восьми футболістам з АПЛ заборонили грати за клуби протягом 5 днів на прохання Бразильської конфедерації футболу через те, що гравці не вирушили в розташування збірної на матчі.

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