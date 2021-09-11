Бойкот игроками АПЛ матчей сборной Бразилии удался. Кто оказался в выигрыше?

Бразилец Фабиньо сможет помочь Ливерпулю в матче с Лидсом / Фото: Reuters

Игроки уже допущены к ближайшим поединкам в Премьер-лиге, сообщает The Guardian.

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Клубы АПЛ получили разрешение играть со своими бразильцами в эти выходные после того, как футбольная федерация Бразилии отказалась от своих претензий. Аналогично поступили и ассоциации Чили, Парагвая и Мексики.

Таким образом, Юрген Клопп сможет рассчитывать на Роберто Фирмино, Аллиссона и Фабиньо в воскресном выездном матче Ливерпуля против Лидса, а Рафинья сыграет за хозяев.

Фред c "МЮ" стремится попасть в зону Лиги чемпионов / Фото: Reuters

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Другие футболисты, которым грозили санкции, были Эдерсон и Габриэл Жезус (оба – Манчестер Сити), Фред (Манчестер Юнайтед), Тьяго Силва (Челси).

Нужно отметить, что игроки сборной Бразилии из АПЛ, которые приняли участие в матчах своей сборной до сих пор недоступны для своих клубов. Футболисты в настоящее время тренируются в Хорватии во время 10-дневного карантина, после которого они вернутся в Англию. Так кто оказался в выигрыше?

Напомним, что ранее восьми футболистам из АПЛ запретили играть за клубы в течение 5 дней по просьбе Бразильской конфедерации футбола из-за того, что игроки не отправились в расположение сборной на матчи.

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