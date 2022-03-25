Бойкот фашистам! Зірка збірної України не поїде на чемпіонат Європи

Російські війська бомблять рідне місто Ельянова / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Уже в неділю, 27 березня, у Словенії стартує чемпіонат Європи з шахів. Пройде без лідера української збірної Павла Ельянова.

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Наш шахіст висловив протест через участь у турнірі представників Росії та Білорусі.

"Хочу заявити, що я знімаюся з чемпіонату Європи через військове вторгнення Росії до моєї країни. Я поважаю тих російських шахістів, котрі підписали відкритий лист проти війни. Але вважаю за неможливе грати проти будь-якого російського чи білоруського гравця до кінця війни. До нашої перемоги", – написав Ельянов на своїй сторінці у Facebook.

Павлові Ельянову 38 років. У складі збірної України він двічі ставав переможцем Олімпіад – 2004 та 2010 роках, срібний та бронзовий призер командного чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату Європи.