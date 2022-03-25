Бойкот фашистам! Звезда сборной Украины не поедет на чемпионат Европы

Российские войска бомбят родной город Эльянова / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Уже в воскресенье, 27 марта, в Словении стартует чемпионат Европы по шахматам. Пройдет он без лидера украинской сборной Павла Эльянова.

Читайте также: Кремль заступился за путинскую подстилку из Крыма

Реклама

Наш шахматист выразил протест из-за участия в турнире представителей России и Беларуси.

"Хочу заявить, что я снимаюсь с чемпионата Европы из-за военного вторжения России в мою страну. Я уважаю тех российских шахматистов, которые подписали открытое письмо против войны. Но считаю невозможным играть против любого российского или белорусского игрока до конца войны. До нашей победы", – написал Эльянов на своей странице в Facebook.

Павлу Эльянову 38 лет. В составе сборной Украины он дважды становился победителем Олимпиад – 2004 и 2010 годах, серебряный и бронзовый призер командного чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы.