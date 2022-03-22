Кремль заступився за путінську підстилку із Криму

Прессекретар Путіна вважає, що Сергія Карякіна незаслужено дискваліфікували. Шахіст зрадів війні в Україні

Зрадник Карякін із вбивцею Путіним

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) усунула Сергія Карякіна на півроку. Він підтримав напад Росії на Україну.

Карякін народився у Сімферополі і зіркою шахів став під прапором України. Однак потім прийняв російське громадянство і дуже радів анексії Криму. А також завжди вихваляв Путіна.

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Ще більше у захват шахіста привели звірства російських військ в Україні. За що й був покараний ФІДЕ.

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Кремль заступився за кримського сепаратиста і закликав Міжнародну федерацію переглянути рішення про дискваліфікацію Карякіна. Про це повідомив Дмитро Пєсков.