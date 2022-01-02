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Бойфренд української секс-діви замінить Гамільтона: сенсація у Формулі-1

Андрій Трофімов
2 січня, 15:12
Французький гонщик Альфа Таурі П'єр Гаслі може продовжити кар'єру в Мерседесі, замінивши в німецькій команді Льюїса Гамільтона

Гамільтон і його потенційний наступник з Катериною / Фото: Колаж: Сьогодні

Програвши боротьбу за чемпіонство-2021 Максу Ферстаппену, Льюїс Гамільтон не зумів поки що випередити Міхаеля Шумахера за кількістю титулів у Формулі-1.

Попри це 36-річний британець розмірковує про те, щоб завершити кар'єру.

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Льюїс Гамільтон / Фото: REUTERS

Якщо Гамілтон це зробить, замінити його у Мерседесі може 25-річний француз П'єр Гаслі із команди Альфа Таурі.

Про це повідомляє Daily Express.

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П'єр Гаслі / Фото: Reuters

Ексгонщик Ред Булл Гаслі у загальному заліку пілотів Формули-1 минулого сезону посів дев'яту сходинку.

А 2020-го виграв Гран-прі Італії.

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Цікаво, що з 2020 року Гаслі зустрічається з українкою Катериною Бережною. 22-річна красуня народилася в Маріуполі і має також грецьке коріння. Закінчила університет Ньюкасла, де вивчала медіакомунікації та культуру. Нині навчається у магістратурі у Мадриді, опановуючи менеджмент.

Також дівчина має власний бренд ювелірних прикрас Imerelli Jewelry.

Гаслі та Катерина часто відвідують матчі ПСЖ, а напередодні побували у Брукліні на поєдинку НБА між місцевими Нетс та Філадельфією Сіксерс (102:110).