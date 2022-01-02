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Бойфренд украинской секс-дивы заменит Хэмилтона: сенсация в Формуле-1

Андрей Трофимов
2 января, 15:12
Французский гонщик Альфа Таури Пьер Гасли может продолжить карьеру в Мерседесе, заменив в немецкой команде Льюиса Хэмилтона

Хэмилтон и его потенциальный сменщик Гасли с Катериной / Фото: Коллаж: Сегодня

Проиграв борьбу за чемпионство-2021 Максу Ферстаппену, Льюис Хэмилтон не сумел пока опередить Михаэля Шумахера по количеству титулов в Формуле-1.

Несмотря на это, 36-летний британец раздумывает о том, чтобы завершить карьеру.

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Льюис Хэмилтон / Фото: REUTERS

Если Хэмилтон это сделает, заменить его в Мерседесе может 25-летний француз Пьер Гасли из команды Альфа Таури.

Об этом сообщает Daily Express.

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Пьер Гасли / Фото: Reuters

Экс-гонщик Ред Булл Гасли в общем зачете пилотов Формулы-1 прошедшего сезона занял девятое место.

А в 2020-м выиграл Гран-при Италии.

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Интересно, что с 2020 года Гасли встречается с украинкой Катериной Бережной. 22-летняя красотка родилась в Мариуполе и имеет также греческие корни. Окончила университет Ньюкасла, где изучала медиакоммуникации и культуру. Сейчас учится в магистратуре в Мадриде, осваивая менеджмент.

Также у девушки есть собственный бренд ювелирных украшений Imerelli Jewelry.

Гасли и Катерина часто посещают матчи ПСЖ, а накануне побывали в Бруклине на поединке НБА между местными Нетс и Филадельфией Сиксерс (102:110).