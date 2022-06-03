Бійці "Азова" – справжні герої. Терлюга захоплюється захисниками України

Анжеліка Терлюга захоплюється хоробрістю українських воїнів / Фото: Колаж: Сьогодні

У травні 2022 року Анжеліка Терлюга здобула золоті медалі чемпіонату Європи з карате, що проходив у турецькому Газіантепі. У фіналі українка перемогла давню суперницю – Івет Горанову із Болгарії.

Реклама

Незважаючи на виступи в міжнародних змаганнях, Терлюга, як і раніше, стежить за подіями, що відбуваються в Україні. Чемпіонка Європи захоплюється хоробрістю українських воїнів, які борються проти російських агресорів.

"Дуже пишаюся людьми, які захищають нас сьогодні. Я в приємному шоці, як усі об'єдналися. Знаю, що більшість зараз підтримує Україну, український дух. Абсолютно всі нормальні та адекватні люди вірять у нашу перемогу та наших захисників. Я не знаю, як вони це роблять. Навіть на дещицю не можу уявити. Я дуже вдячна за їхню хоробрість, за все те, що вони вже для нас зробили і ще зроблять. Я шокований тим, які у нас бійці. "Азов" – це щось неймовірне. Люди в такому пеклі були так багато днів. Вони все це стримували. Вони справжні герої. Дуже пишаюся тим, що Україна подарувала нам таких людей. Завдяки таким громадянам, усі цивільні люди, як я, вірять у нашу перемогу.

Ворог відкинув екстракцію українських військовослужбовців / Колаж "Сьогодні"

Ми віримо, що ми матимемо щасливе майбутнє. Потім після війни ми всі їх будемо підтримувати. Вони завжди будуть себе відчувати, як суперзірки. Якщо раніше в Україні селебріті були співаки або актори, то тепер це будуть герої з "Азовсталі", – сказала Терлюга в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

Реклама

Раніше Анжеліка Терлюга після нової своєї перемоги різко висловилася на адресу жителів країни-агресора, які підтримують або замовчують війну в Україні