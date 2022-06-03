Бойцы "Азова" – настоящие герои. Терлюга восхищается защитниками Украины

Анжелика Терлюга восхищается храбростью украинских воинов / Фото: Коллаж: Сегодня

В мае 2022 года Анжелика Терлюга завоевала золотые медали чемпионата Европы по каратэ, который проходил в турецком Газиантепе. В финале украинка победила давнюю соперницу – Ивет Горанову из Болгарии.

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Несмотря на выступления в международных соревнованиях, Терлюга по прежнему следит за происходящими событиями в Украине. Чемпионка Европы восхищается храбростью украинских воинов, которые сражаются против российских агрессоров.

"Очень горжусь людьми, которые защищают нас сегодня. Я в приятном шоке, как все объединились. Знаю, что большинство поддерживает сейчас Украину, украинский дух. Абсолютно все нормальные и адекватные люди верят в нашу победу и наших защитников. Я не знаю я очень благодарна за их храбрость, за все то, что они уже для нас сделали и еще сделают. Я в шоке от того, какие у нас бойцы. "Азов" – это нечто невероятное. Люди в таком аду находились так много дней. Они сдерживали все это. Они настоящие герои. Очень горжусь тем, что Украина подарила нам таких людей. Благодаря таким гражданам все гражданские люди, как я, верят в нашу победу.

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Мы верим, что у нас будет счастливое будущее. Потом после войны мы их будем поддерживать. Они всегда будут себя чувствовать, как суперзвезды. Если раньше в Украине селебрити были певцы или актеры, то теперь это будут герои из "Азовстали", – сказала Терлюга в интервью Суспильне.Спорт.

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Ранее Анжелика Терлюга после новой своей победы резко высказалась в адрес жителей страны-агрессора, которые поддерживают либо умалчивают о войне в Украине.