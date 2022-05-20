Бій з тінню. Несподіваний метод боротьби з похміллям від Тайсона Ф'юрі (відео)

Тайсон Ф'юрі показав, як боротися з похміллям / Фото: Колаж: Сьогодні

Епатажний Тайсон Ф'юрі продовжує дивувати, приковуючи загальну увагу до своєї особи. Днями папараці застукали п'яного Ф'юрі в Каннах, коли Циганський король роздавав чемпіонські пенделі місцевим таксистам

Але чемпіон світу з боксу не став йти в тривалий запій і досить швидко повернув свою форму. А допоміг Тайсону у цьому спорт.

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Для початку циганський король разом зі своїм батьком зробили легку пробіжку вулицями міста.

А потім здоровань провів бій із тінню на свіжому повітрі.

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Нагадаємо, зовсім недавно Володимир Кличко розповів, що хотів запропонувати Ф'юрі "останній танець". Українець планував побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найвіковішим чемпіоном в історії.