Бой с тенью. Неожиданный метод борьбы с похмельем от Тайсона Фьюри (видео)

Тайсон Фьюри показал, как бореться с похмельем / Фото: Коллаж: Сегодня

Эпатажный Тайсон Фьюри продолжает чудить, приковывая всеобщее внимание к своей особе. На днях папарацци застукали пьяного Фьюри в Каннах, когда Цыганский король раздавал чемпионские пендели местным таксистам.

Но чемпион мира по боксу не стал уходить в длительный запой и довольно быстро вернул свою форму. А помог Тайсону в этом спорт.

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Для начала Цыганский король вместе со своим отцом сделали легкую пробежку по улицам города.

А затем здоровяк провел бой с тенью на свежем воздухе.

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Напомним, совсем недавно Владимир Кличко рассказал, что хотел предложить Фьюри "последний танец". Украинец планировал побить рекорд американца Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в истории.