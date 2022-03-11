Бій непереможеного українця стане окрасою вечора у Казино Монреаль

Тарас Шелестюк проведе бій у Казиному Монреалі / Фото: Колаж: Сьогодні

Непереможений боксер напівсередньої ваги (до 66.7 кг) сьогодні вночі за київським часом проведе свій 20-й поєдинок на профі-рингу. Суперником Тараса стане Габріель Маестре із Венесуели.

35-річний Маестер також не знає поразок у профі. Але на його рахунку поки що лише чотири бою, у 36-річного Тараса набагато більше досвіду.

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Бій Шелестюк – Маестре відбудеться у Монреалі, Канада. Він стане головною подією вечора у Казіно Монреалі.

Аналітики букмекерських контор вважають цей поєдинок практично рівним. Коефіцієнт на перемогу Габріеля – 1.80, на перемогу Тараса – 1.90, на нічию – 13.0.

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Кілька днів тому Шелестюк назвав те, що відбувається цими днями в Україні, винищенням та геноцидом українського народу:

Путін, Лукашенко, російський уряд, російська армія, білоруська армія і всі люди, які підтримують цей жах, винні у цьому злочині проти людства. За винищення та геноцид українського народу, ваші жалюгідні душонки вічно горітимуть у пеклі, тварюки. Хоча ви й так уже давно там, у вас немає душі... А ми вистоємо, я вірю в це! І потім дамо вам такиї пізди, що мало вам, суки, не здасться!

Тарас Шелестюк упевнений у нашій перемозі

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Де дивитися бій

Пряму трансляцію бою покаже офіційний сайт Probellum та телеканал RDS 2.