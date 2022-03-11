Бой непобежденного украинца станет украшением вечера в Казино Монреаль

Тарас Шелестюк проведет бой в Казино Монреаль / Фото: Коллаж: Сегодня

Непобежденный боксер полусреднего веса (до 66.7 кг) сегодня ночью по киевскому времени проведет свой 20-й поединок на профи-ринге. Соперником Тараса станет Габриэль Маэстре из Венесуэлы.

35-летний Маэстре также не знает поражений в профи. Но на его счету пока всего четыре боя, у 36-летнего Тараса намного больше опыта.

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Бой Шелестюк – Маэстре состоится в Монреале, Канада. Он станет главным событием вечера в Казино Монреаль.

Аналитики букмекерских контор считают этот поединок практически равным. Коэффициент на победу Габриэля – 1.80, на победу Тараса – 1.90, на ничью – 13.0.

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Несколько дней назад Шелестюк назвал происходящее в эти дни в Украине истреблением и геноцидом украинского народа:

Путин, Лукашенко, российское правительство, российская армия, белорусская армия и все люди которые поддерживают этот ужас, виноваты в этом преступлении против человечества. За истребление и геноцид украинского народа, ваши жалкие душонки вечно будут гореть в аду, твари. Хотя вы и так уже давным давно там, у вас нет души… А мы выстоим, я верю в это! И затем дадим вам такой пизды, что мало вам, суки не покажется!

Тарас Шелестюк уверен в нашей победе

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Где смотреть бой

Прямую трансляцию боя покажет официальный сайт Probellum и телеканал RDS 2.