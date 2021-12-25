Танцюють босі, з пляшкою! Такими Мессі та його дружину ви ще не бачили

Мессі і його дружина запалюють на Різдво / Фото: Instagram

Аргентинець Ліонель Мессі поза футбольним полем вважається аскетом і занудою. Але 34-річний форвард ПСЖ показав, що це зовсім не так, станцювавши запальний танець зі своєю красунею-дружиною Антонеллою на Різдво.

При цьому закохані зняли взуття, а спокусливо кружляти навколо Мессі Антонеллі не заважала навіть пляшка у лівій руці.

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Нагадаємо, на цьогорічне Різдво Ліонель та Антонелла зрадили традиції фотографуватися біля ялинки в піжамі. Цього разу Мессі вбрався у звичайні шорти, а його дружина постала в сексуальній червоній мінісукні.

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Раніше ми писали, що Мессі повторив антирекорд результативності. Аргентинський суперфорвард ПСЖ знову пішов із поля без забитого м'яча. За що він одержав "Золотий м'яч"?

Але при цьому ПСЖ заробив шалені гроші на футболках Мессі. За них можна придбати Динамо.