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Босые, с бутылкой, в пляс! Такими Месси и его жену вы еще не видели

Андрей Трофимов
25 декабря, 18:05
Семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси и его супруга Антонелла Рокуццо зажгли на Рождество

Месси и его супруга отрываются на Рождество / Фото: Instagram

Аргентинец Лионель Месси вне футбольного поля слывет аскетом и занудой. Но 34-летний форвард ПСЖ показал, что это далеко не так, станцевав зажигательный танец со своей красоткой-супругой Антонеллой на Рождество.

При этом влюбленные сняли обувь, а соблазнительно кружить вокруг Месси Антонелле ничуть не мешало наличие в левой руке бутылки.

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Напомним, на нынешнее Рождество Лионель и Антонелла изменили традиции фотографироваться возле елки в пижаме. На этот раз Месси нарядился в обычные шорты, а его жена предстала в сексуальном красном мини-платье.

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Ранее мы писали, что Месси повторил антирекорд результативности. Аргентинский суперфорвард ПСЖ опять ушел с поля без забитого мяча. За что он получил "Золотой мяч"?

Но при этом ПСЖ заработал безумные деньги на футболках Месси. За них можно купить Динамо.

Лионель Месси с "Золотым мячом" / Фото: REUTERS