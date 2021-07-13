Боснійська клуб став першою жертвою нового правила УЄФА

УЄФА скасував правило виїзного гола з цього сезону, тому Борацу довелося грати додатковий час з Клужем, де румуни змогли забити рятівний гол

Борац обіграв Клуж, але дальше йдуть румуни

З цього сезону УЄФА скасував правило виїзного гола, яке існувало 56 років. Згідно з ним за рівного рахунку в двоматчевому протистоянні в єврокубках в наступний раунд виходить команда, що забила більше голів на чужому полі.

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Сьогодні таке трапилося в кваліфікації Ліги чемпіонів. Боснійська клуб Борац обіграв в основний час румунський Клуж – 2:0, після поразки в гостях – 1:3. Отже, за старими правилами Борац виходив в наступний раунд, оскільки забив гол в Румунії. Тепер ж командам довелося грати додатковий час. І тут на 118-й хвилині гол Кіпчу приніс Клужу перемогу і путівку в другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.

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