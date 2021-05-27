Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

УЄФА змінює правило футболу, за яким грали півстоліття

Олег Люлька Олег Люлька
27 травня, 09:22
Копіювати лінк
Європейська футбольна спілка готується не частково, а повністю скасувати принцип виїзного гола, за яким визначають переможців у двоматчевих протистояннях
/ Фото: Reuters

УЄФА розглядає можливість повного скасування правила виїзного гола. Це питання обговорять на п'ятничному засіданні комітету Європейської футбольної спілки з клубних змагань. Якщо ідею підтримають, УЄФА почне процес скасування правила, повідомляє The Times.

Читайте також: Лігу Європи треба перейменувати на Унаї Емері лігу! Іспанський тренер встановив унікальний рекорд

Йдеться саме про повне скасування правила виїзного гола, а не часткове, як пропонувалося в квітні: тоді говорили про те, щоб правило не працювало в екстра-таймах повторного матчу, але застосовувалося в основний час.

Відзначимо, що правило виїзного гола діє 56 років. Згідно з ним, за рівного рахунку в двоматчевому протистоянні в єврокубках до наступного раунду виходить команда, що забила більше голів на чужому полі.

Зокрема, на основі цього правила в нинішній Лізі чемпіонів Порту в 1/8 фіналу здолав Ювентус (2:1 в Португалії, 2:3 в Італії), а ПСЖ в 1/4 фіналу впорався з Баварією (3:2 в Німеччині і 0:1 у Франції).

ПСЖ vs Баварія
ПСЖ vs Баварія / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

В тренді

Раніше ми писали про те, що може змінитися і тривалість матчів у футболі. Суперліга планувала зробити їх коротшими за нинішні 90 хвилин. Але разом з Суперлігою крах спіткав і саму цю ідею.

Дивіться, як ПСЖ за правилом виїзного гола здолав Баварію

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти