УЄФА змінює правило футболу, за яким грали півстоліття

Європейська футбольна спілка готується не частково, а повністю скасувати принцип виїзного гола, за яким визначають переможців у двоматчевих протистояннях

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УЄФА розглядає можливість повного скасування правила виїзного гола. Це питання обговорять на п'ятничному засіданні комітету Європейської футбольної спілки з клубних змагань. Якщо ідею підтримають, УЄФА почне процес скасування правила, повідомляє The Times.

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Йдеться саме про повне скасування правила виїзного гола, а не часткове, як пропонувалося в квітні: тоді говорили про те, щоб правило не працювало в екстра-таймах повторного матчу, але застосовувалося в основний час.

Відзначимо, що правило виїзного гола діє 56 років. Згідно з ним, за рівного рахунку в двоматчевому протистоянні в єврокубках до наступного раунду виходить команда, що забила більше голів на чужому полі.

Зокрема, на основі цього правила в нинішній Лізі чемпіонів Порту в 1/8 фіналу здолав Ювентус (2:1 в Португалії, 2:3 в Італії), а ПСЖ в 1/4 фіналу впорався з Баварією (3:2 в Німеччині і 0:1 у Франції).

ПСЖ vs Баварія / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

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Раніше ми писали про те, що може змінитися і тривалість матчів у футболі. Суперліга планувала зробити їх коротшими за нинішні 90 хвилин. Але разом з Суперлігою крах спіткав і саму цю ідею.

Дивіться, як ПСЖ за правилом виїзного гола здолав Баварію