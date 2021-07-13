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Суперкубок УЄФА – Харкову! Влада міста зробили амбітну заяву

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
13 липня, 22:17
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Керівництво Харкова має намір поборотися за проведення в місті матчу за Суперкубок УЄФА у 2025 році, трофей розігрують переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи
Стадіон "Металіст" готовий прийняти битву за євротрофей
Стадіон "Металіст" готовий прийняти битву за євротрофей

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов ініціював включення Харкова до списку міст-кандидатів на проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2025 року на стадіоні "Металіст".

Відповідний лист він направив президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку.

За словами Ігоря Терехова, Харків має розвинену інфраструктуру, необхідну для проведення заходів такого високого рівня: сучасний стадіон, міжнародний аеропорт, потужний готельний фонд, футбольні тренувальні бази, місця для відпочинку гостей міста та ін.

"З часів Євро-2012 на стадіоні "Металіст" було проведено понад 20 матчів Ліги Європи і Ліги чемпіонів з бездоганними оцінками від експертів УЄФА. Без сумніву, Харків готовий до проведення матчу найвищого рівня", – цитує Терехова сайт Харківської міської ради.

Також він нагадав, що національна збірна команда України з футболу тренувальні збори перед чемпіонатом Європи-2020 провела у Харкові.

Нагадаємо, що в Суперкубку УЄФА грають переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи. В цьому році трофей розіграють Челсі і Вільярреал. Поєдинок пройде 11 серпня в Белфасті.

Дивіться, як Челсі виграв ЛЧ:

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